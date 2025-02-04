Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии отступит аномальное тепло

В Башкирии похолодает до −18 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии похолодает. После аномально теплого января и начала февраля придут ночные морозы.

Так, в среду, 5 февраля, отступят осадки, а ветер с юго-восточного сменится на восточный, принеся с собой −16 градусов.

— Температура воздуха ночью −6,-11°, местами до −16°, днем −1,-6°, — говорится в прогнозе погоды от Башгидрометцентра.

Характер погоды не изменится и в четверг, 6 февраля, лишь столбики термометров будут падать еще сильнее. Так, местами в Башкирии температура воздуха упадет до −18 градусов. Осадков в этот день не предвидится.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.