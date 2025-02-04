В Башкирии отступит аномальное тепло

В Башкирии похолодает. После аномально теплого января и начала февраля придут ночные морозы.
Так, в среду, 5 февраля, отступят осадки, а ветер с юго-восточного сменится на восточный, принеся с собой −16 градусов.
— Температура воздуха ночью −6,-11°, местами до −16°, днем −1,-6°, — говорится в прогнозе погоды от Башгидрометцентра.
Характер погоды не изменится и в четверг, 6 февраля, лишь столбики термометров будут падать еще сильнее. Так, местами в Башкирии температура воздуха упадет до −18 градусов. Осадков в этот день не предвидится.
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