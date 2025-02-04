В Сеченовке начали разрабатывать клеточные препараты для лечения онкозаболеваний

По словам директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марины Секачевой, существует два подхода к разработке клеточных препаратов для лечения опухолевого процесса: первый — забор иммунных клеток пациента (Т-лимфоцитов) и их модификация — изменение генетического кода для нацеливания на какую-то конкретную мишень для противоопухолевой терапии и второй — извлечение клеток и размножение их в лабораторных условиях, чтобы сделать более активными для борьбы с заболеванием.