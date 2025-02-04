В Сеченовке начали разрабатывать клеточные препараты для лечения онкозаболеваний

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые Сеченовского университета будут разрабатывать противоопухолевые препараты на основе собственных иммунных клеток пациентов, которые уже самостоятельно модифицировались внутри организма и подобрали мишени для своей работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ совместно с Институтом регенеративной медицины стартует новый проект по созданию клеточных продуктов для лечения онкологических заболеваний. Ученые будут разрабатывать противоопухолевые препараты на основе собственных иммунных клеток пациентов», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что из опухоли будут извлекать Т-лимфоциты, направленные на уничтожение измененных клеток, размножать их в лаборатории и возвращать в организм. Этот метод персонализированной терапии может стать перспективным для лечения солидных (плотных) опухолей, считают разработчики. Особенно в случаях, когда другие методы оказались неэффективными.
По словам директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марины Секачевой, существует два подхода к разработке клеточных препаратов для лечения опухолевого процесса: первый — забор иммунных клеток пациента (Т-лимфоцитов) и их модификация — изменение генетического кода для нацеливания на какую-то конкретную мишень для противоопухолевой терапии и второй — извлечение клеток и размножение их в лабораторных условиях, чтобы сделать более активными для борьбы с заболеванием.
«Мы планируем создавать клеточные продукты путем увеличения количества собственных лимфоцитов пациента, извлеченных из опухоли. Эти иммунные клетки уже самостоятельно модифицировались внутри организма и подобрали мишени для своей работы. Их размножение и возвращение в организм может помочь организму справиться с опухолью», — отметила Секачева, чьи слова приводит пресс-служба.