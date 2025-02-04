На содержание омского ФК «Иртыш» из бюджета области выделили 64 млн рублей

Как поясняется в документе, субсидии будут направлены на обеспечение затрат на осуществление деятельности, прописанной в уставе организаций. По данным открытых интернет-источников, по состоянию на сезон 2024−2025 годов омский «Иртыш» занимает 7-е место в турнирной таблице Второй лиги, дивизион «А», группа «Серебро».