На содержание омского ФК «Иртыш» из бюджета области выделили 64 млн рублей

В министерстве спорта Омской области подвели итоги рассмотрения заявок на предоставление бюджетных субсидий спортивным и физкультурным организациям региона. Заявки принимались с 24 по 29 января, протокол их рассмотрения опубликован на портале правительства Омской области.
От претендентов на бюджетные ассигнования поступило всего две заявки: от НКО «Омский областной гандбольный клуб» и АНО «Футбольный клуб “Иртыш”. Обе получат бюджетное финансирование. Размер субсидии для омского гандбольного клуба составит 40 млн. ФК “Иртыш” выделят почти 64 млн — 63 600 рублей.
Как поясняется в документе, субсидии будут направлены на обеспечение затрат на осуществление деятельности, прописанной в уставе организаций. По данным открытых интернет-источников, по состоянию на сезон 2024−2025 годов омский «Иртыш» занимает 7-е место в турнирной таблице Второй лиги, дивизион «А», группа «Серебро».