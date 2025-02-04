Росстат: население Волгоградской области сократилось до 2435355 человек

При этом большинство населения региона проживает в городской местности — 1 миллион 894 тысячи 826 человек, тогда как в селах, соответственно, всего 540 тысяч 529 человек.
Между тем, по данным на 1 января 2024 года в регионе проживали 2 миллиона 454 тысячи 986 человек. Сокращение населения за год, по предварительным данным, составило 19631 человек.
Для сравнения: на 1 января 2023 года численность населения Волгоградской области по данным Росстата составляла 2 миллиона 470 тысяч 057 человек. За год, до 1 января 2024 года, в регионе стало на 14081 жителя меньше.