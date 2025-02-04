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В Челябинской области продолжает расти заболеваемость гриппом

Жители Челябинской области заражают друг друга гриппом, парагриппом и аденовирусом.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области снова стало больше случаев заболевания гриппом. Об этом по итогам недели сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Рост заболеваемости фиксировали и неделей раньше.

По данным санитарных врачей, на Южном Урале сейчас циркулируют также вирусы парагриппа, риновирусная, аденовирусная, бакавирусная инфекции. Южноуральцы продолжают болеть коронавирусом.

При этом в целом ситуацию с заражением ОРВИ в регионе специалисты считают неэпидемической. Сейчас уровень заболеваемости ниже среднего многолетнего показателя на 26%.

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