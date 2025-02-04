В Челябинской области продолжает расти заболеваемость гриппом

В Челябинской области снова стало больше случаев заболевания гриппом. Об этом по итогам недели сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Рост заболеваемости фиксировали и неделей раньше.
По данным санитарных врачей, на Южном Урале сейчас циркулируют также вирусы парагриппа, риновирусная, аденовирусная, бакавирусная инфекции. Южноуральцы продолжают болеть коронавирусом.
При этом в целом ситуацию с заражением ОРВИ в регионе специалисты считают неэпидемической. Сейчас уровень заболеваемости ниже среднего многолетнего показателя на 26%.