Для пассажиров общественного транспорта в Перми создали новое приложение

В Перми для пассажиров общественного транспорта выпустили новую версию приложения «Пермский транспорт». Об этом сообщили в Дептрансе Перми.
«Обновлено приложение для пассажиров общественного транспорта — выпустили новую версию вместо существующего приложения. Старое приложение продолжит работать какое-то время, но обновляться больше не будет. Пользователям будет необходимо скачать новое приложение “Пермский транспорт”», — сообщили представители пермского транспорта.
По информации специалистов, новое приложение включает в себя тот же функционал: оплата проезда, пополнение транспортных карт, расписание и движение маршрутов, а также справочная информация.