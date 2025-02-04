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Омичам представили график выплаты пенсий и пособий в феврале 2025 года

В Отделении Социального фонда России по Омской области рассказали СуперОмску, когда омичи получат пенсии и другие выплаты в феврале 2025 года.

Источник: Reuters

Так, единые даты перечисления пенсии в феврале выпадают на выходные дни, поэтому вместо 9 февраля омичи получат пенсии 7 числа, вместо 16-го выплаты придут 14 февраля, также зачисления произойдут 21 февраля.

В среду, 5 февраля, омские родители получат ежемесячную выплату из материнского капитала.

Пособия, которые родители получают через почту, будут доставлены в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Остальные выплаты на детей уже перечислены жителям региона в понедельник, 3 февраля.

Напомним, с 1 февраля 2025 года ряд выплат и страховые пенсии омичей проиндексированы на 7,3 — 9,5%.