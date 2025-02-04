Омичам представили график выплаты пенсий и пособий в феврале 2025 года

Так, единые даты перечисления пенсии в феврале выпадают на выходные дни, поэтому вместо 9 февраля омичи получат пенсии 7 числа, вместо 16-го выплаты придут 14 февраля, также зачисления произойдут 21 февраля.
В среду, 5 февраля, омские родители получат ежемесячную выплату из материнского капитала.
Пособия, которые родители получают через почту, будут доставлены в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
Остальные выплаты на детей уже перечислены жителям региона в понедельник, 3 февраля.
Напомним, с 1 февраля 2025 года ряд выплат и страховые пенсии омичей проиндексированы на 7,3 — 9,5%.