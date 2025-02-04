Стало известно, в какие страны жители Новосибирска ездят лечить онкологию

Ежегодно сотни жителей Новосибирской области выезжают за границу для лечения онкозаболеваний. Часть сами договариваются с клиниками, а части помогают посредники из Москвы или регионов.
В настоящее время поток пациентов меньше, чем 5 лет назад. Чаще всего новосибирцы выбирают Турцию, Германию и Австрию. Есть запрос на Южную Корею.
«Эти процессы не останавливались, визы в таких случаях выдаются», — «BFM-Новосибирск» цитирует Анастасию Свинтицкую, директора мед. агентства.
По данным портала, как правило, речь идёт о миллионах рублей. Это в том числе стало причиной, почему благотворительные фонды стали реже отправлять за рубеж.
«Обстановка такова, что мы не можем оплатить лечение из России. Но важно отметить, что уровень оказания помощи в отечественных клиниках постоянно растет», — портал цитирует Екатерину Кузнецову, руководителя новосибирского бюро Русфонда.