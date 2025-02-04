Омским футболистам повысили содержание

Претендентами, согласно протоколу, стали две спортивные команды региона: Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб “Иртыш”» и Некоммерческое партнерство «Омский областной гандбольный клуб».
Комиссия постановила, что каждый из участников отбора выполнил требования и имеет право на получение выплат из бюджета. Футбольному клубу положена субсидия в 63,6 миллиона рублей, тогда как гандбольному — 40 миллионов рублей.
Примечательно, что годом ранее футболисты не смогли пройти аналогичный отбор на фоне имеющейся задолженности. Тогда они претендовали на заметно меньшую сумму — порядка 43,6 миллиона рублей. В свою очередь, гандболисты успешно претендовали на ту же сумму, что и теперь.