Омским футболистам повысили содержание

Примечательно, что годом ранее футболисты не смогли пройти аналогичный отбор на фоне имеющейся задолженности. Тогда они претендовали на заметно меньшую сумму — порядка 43,6 миллиона рублей. В свою очередь, гандболисты успешно претендовали на ту же сумму, что и теперь.