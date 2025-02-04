Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омским футболистам повысили содержание

В минувшую пятницу, 31 января 2025 года, на уровне регионального Минспорта подведены итоги отбора профильных организаций на получение субсидий «на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности».

Источник: БЕЛТА

Претендентами, согласно протоколу, стали две спортивные команды региона: Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб “Иртыш”» и Некоммерческое партнерство «Омский областной гандбольный клуб».

Комиссия постановила, что каждый из участников отбора выполнил требования и имеет право на получение выплат из бюджета. Футбольному клубу положена субсидия в 63,6 миллиона рублей, тогда как гандбольному — 40 миллионов рублей.

Примечательно, что годом ранее футболисты не смогли пройти аналогичный отбор на фоне имеющейся задолженности. Тогда они претендовали на заметно меньшую сумму — порядка 43,6 миллиона рублей. В свою очередь, гандболисты успешно претендовали на ту же сумму, что и теперь.