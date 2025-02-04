С известным новосибирским писателем Михаилом Щукиным простятся 5 февраля

Родился писатель 3 октября 1953 года в селе Мереть Сузунского района Новосибирской области. Образование он получил на факультете журналистики Уральского государственного университета и на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР. В своей профессиональной карьере Михаил работал в таких изданиях, как газета «Огонёк» и «Литературная Россия», а также занимал пост секретаря правления Союза писателей России.