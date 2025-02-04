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С известным новосибирским писателем Михаилом Щукиным простятся 5 февраля

В ночь на 2 февраля писатель скончался.

Источник: LiveLib

В Новосибирске прощание с известным писателем и главным редактором журнала «Сибирские огни» Михаилом Щукиным пройдет 5 февраля в похоронном доме ИМИ, который расположен на улице Кропоткина, 112. Об этом сообщил журнал «Сибирские огни» в своём сообществе «ВКонтакте».

Родился писатель 3 октября 1953 года в селе Мереть Сузунского района Новосибирской области. Образование он получил на факультете журналистики Уральского государственного университета и на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР. В своей профессиональной карьере Михаил работал в таких изданиях, как газета «Огонёк» и «Литературная Россия», а также занимал пост секретаря правления Союза писателей России.

За всю жизнь Михаил Щукин создал более 40 книг, среди которых первая работа — сборник рассказов «Посидели, поговорили», который вышел в свет в 1980 году.

Михаил Щукин ушел из жизни на 72-м году, скончавшись в ночь на 2 февраля.

Екатерина Павлюх