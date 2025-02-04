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В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Режим повышенной готовности введен на территории Иркутской области в связи с ухудшением погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +14° 7 м/с 67% 756 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

Он будет действовать с 4 по 5 февраля, сообщает правительство региона.

Министерству жилищной политики и энергетики поручено организовать работу по созданию нормативных запасов топлива.

В областном МЧС сообщили, что в ближайшие два дня в области местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. По данным Иркутского УГМС, 4 февраля в регионе пройдет снег, возможны метели. Температура воздуха составит от −20 до −25 градусов, местами — до −28 градусов.

Завтра, 5 февраля, синоптики прогнозируют похолодание до −29 градусов, местами — до −34 градусов. Порывы ветра — до 40 м/с.