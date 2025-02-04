В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

В областном МЧС сообщили, что в ближайшие два дня в области местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. По данным Иркутского УГМС, 4 февраля в регионе пройдет снег, возможны метели. Температура воздуха составит от −20 до −25 градусов, местами — до −28 градусов.