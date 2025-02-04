В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Он будет действовать с 4 по 5 февраля, сообщает правительство региона.
Министерству жилищной политики и энергетики поручено организовать работу по созданию нормативных запасов топлива.
В областном МЧС сообщили, что в ближайшие два дня в области местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. По данным Иркутского УГМС, 4 февраля в регионе пройдет снег, возможны метели. Температура воздуха составит от −20 до −25 градусов, местами — до −28 градусов.
Завтра, 5 февраля, синоптики прогнозируют похолодание до −29 градусов, местами — до −34 градусов. Порывы ветра — до 40 м/с.