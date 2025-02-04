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На северо-западе Челябинска из-за врезки пожарного гидранта отключат воду

На северо-западе Челябинска из-за врезки пожарного гидранта отключат воду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Работы будут проходить в Курчатовском района 4 февраля 2025 года.

«Запланированы работы на водоводе диаметром 200 мм — переврезка пожарного гидранта. Жители временно будут отключены от системы водоснабжения. Работы начнутся в 9:30 и продлятся до 17:00», — предупреждает МУП «ПОВВ».

Без воды останутся многоквартирные дома 370, 372, 374, 368, 368-А на проспекте Победы; 23-А, 25, 25-А, 25-Б по улице Молдавской, 89 и 89-А по Комсомольскому проспекту, а также административные здания (проспект Победы, 368-В, Комсомольский проспект, 89-Б), социальные учреждения (улица Молдавская, 23-Б, Комсомольский проспект, 91-Б).

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