На северо-западе Челябинска из-за врезки пожарного гидранта отключат воду

Без воды останутся многоквартирные дома 370, 372, 374, 368, 368-А на проспекте Победы; 23-А, 25, 25-А, 25-Б по улице Молдавской, 89 и 89-А по Комсомольскому проспекту, а также административные здания (проспект Победы, 368-В, Комсомольский проспект, 89-Б), социальные учреждения (улица Молдавская, 23-Б, Комсомольский проспект, 91-Б).