Российские разработчики создали ИИ-программу защиты сайтов от массированных атак

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская компания ST IT (участник рынка Национальной технологической инициативы TechNet) создала программу с модулем на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая повышает стабильность работы сайтов в условиях массированных DDoS-атак. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ.
Сервис Basaltek оснащен функциями усиленной проверки и блокировки потенциально опасных пользователей. При этом ИИ-модуль позволяет обнаружить ранее неизвестные системе защиты сайта атаки, в том числе хакерские.
«Сервис решает несколько проблем: обеспечение фактической безопасности и стабильности ресурса в условиях DDoS- и хакерских атак и обеспечение соответствия законодательству в сфере информационной безопасности», — пояснил генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Программа включает в себя несколько ступеней защиты. Модуль против массированных атак запускает проверку пользователя при помощи капчи, временно блокирует адрес при превышении определенного уровня трафика, а также выявляет другие признаки подозрительной активности.
«Компания готовится к запуску решения для массового пользователя и интеграции системы в защищенные контуры компаний-заказчиков», — уточнили в Платформе НТИ.