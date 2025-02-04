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В Уфе умерла директор лицея № 68 Светлана Стрелкова

В Уфе ушла из жизни почётный работник сферы образования России.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ушла из жизни директор 68-го лицея Светлана Стрелкова. О смерти почетного педагога РФ сообщил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

— Светлана Александровна оставила незабываемый след в сердцах всех, кто имел счастье знать её, работать и учиться под её руководством, — написал Газизьян Ахмедьянов в своих соцсетях.

В системе образования Светлана Стрелкова работала 30 лет. За это время она выросла не только профессионально, но смогла выстроить с детьми доверительные отношения и стать для них другом. По словам близких, ее энергии хватало, чтоб зарядить всех ею.

— Она была прекрасным и отзывчивым человеком, таланты которого проявлялись не только в качестве педагога, но и в умении управлять коллективом, — поделился глава района.

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