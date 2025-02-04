Усть-Кут простится с тремя земляками-героями, погибшими в зоне СВО

Жители Усть-Кута простятся с героями, погибшими в зоне спецоперации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
Самым молодым бойцом был Александр Фридман. Жизнь сибиряка оборвалась меньше, чем за месяц до его 24-летия, 20 января 2025 года. Родственники и друзья проводят его в последний путь 4 февраля в 14:00. Близких Александра ждут ритуальном зале по улице Высоцкого.
38-летний Александр Слепцов ушел из жизни во время выполнения боевых задач 17 сентября 2024 года. Прощание с мужчиной пройдет 5 февраля в родном Усть-Куте, в ритуальном зале по улице Высоцкого. Все желающие могут прийти с 13:30 до 14 часов.
Алексею Перфильеву было 44 года, когда он героически погиб во время выполнения боевых задач. Трагедия произошла 13 января 2025 года. Церемония прощания состоится 5 февраля в полдень в ритуальном зале.