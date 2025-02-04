Усть-Кут простится с тремя земляками-героями, погибшими в зоне СВО

Самым молодым бойцом был Александр Фридман. Жизнь сибиряка оборвалась меньше, чем за месяц до его 24-летия, 20 января 2025 года. Родственники и друзья проводят его в последний путь 4 февраля в 14:00. Близких Александра ждут ритуальном зале по улице Высоцкого.