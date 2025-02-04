Гололедица и снег ожидаются в Беларуси во вторник

В Гомеле и Гродно также ожидается облачная с прояснениями погода. В Гомеле без существенных осадков, а в Гродно возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в областных центрах будет колебаться от −1 до +1°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с.