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Гололедица и снег ожидаются в Беларуси во вторник

Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения ДТП и риск травматизма населения.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 47% 761 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси во вторник, сообщили в Белгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, во многих районах пройдет небольшой кратковременный снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от −3°С до +2°С.

В МЧС в свою очередь предупреждает, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями, возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег, на отдельных участках дорог — гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −1…-3°C. Ветер северо-западный, в Минске 5−10 м/с, в Витебске и Могилеве — 4−9 м/с.

В Гомеле и Гродно также ожидается облачная с прояснениями погода. В Гомеле без существенных осадков, а в Гродно возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в областных центрах будет колебаться от −1 до +1°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

В Бресте во вторник немного теплее — от 0 до +2°C, в остальном прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, вероятность осадков 60−70%, гололедица, ветер северо-западный 4−9 м/с.