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В Самаре прошел традиционный лыжный фестиваль «Сокольи горы»

Более тысячи лыжников приняли участие в фестивале «Сокольи горы» в Самаре.

С 30 января по 2 февраля в Самаре на базе «Чайка» прошел традиционный лыжный фестиваль «Сокольи горы». Это событие, которое проводится с 2015 года, вновь собрало любителей лыжного спорта со всей России и других стран. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

«Программа включала ночные гонки свободным стилем, марафоны на 50 км свободным стилем и на 30 км классикой и более короткие гонки», — рассказали в пресс-службе.

В этом году в фестивале приняли участие 1250 человек из 150 городов России, а также гости из Казахстана и Германии. Для каждого была возможность выбрать дистанцию по своим силам. Также впервые состоялся и инклюзивный заезд.

Участники высоко оценили подготовку трасс, дружескую атмосферу и отличный уровень организации. Важную роль сыграли волонтеры, которые помогали соблюдать расписание и обеспечивали комфорт всех участников.