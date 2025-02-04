Ушла из жизни уфимский музыковед и педагог Людмила Шаймухаметова.

31 января на 74-м году ушла из жизни известный российский музыковед и педагог, доктор искусствоведения, профессор, изобретатель уникальной авторской методики обучения, заслуженный деятель искусств России и Башкортостана Людмила Шаймухаметова.
Людмила Николаевна Шаймухаметова — автор многочисленных работ в области музыкальной педагогики, теоретических и прикладных проблем музыкальной семантики. Авторская концепция семантического анализа музыкального текста Шаймухаметовой применяется сегодня в некоторых музыкальных учебных заведениях России и зарубежья.
Людмила Николаевна с 1978 года работала на кафедре теории музыки в Уфимском государственном институте искусств. С 1983 по 1990 год была заведующей кафедрой теории музыки, в 1989—1990 годы занимала должность проректора по учебной и научной работе.
В 2001 году создала и возглавила научно-исследовательскую Лабораторию музыкальной семантики, которая стала ее главным детищем. В 2003 году внедрила в учебный процесс разработанный ею проект «Креативное обучение — XXI век» специальности «музыковедение» с углублённым изучением специализации «преподаватель ДМШ».
Под её научным руководством подготовлены 12 кандидатских и 3 докторских диссертации, подготовлено к печати и издано свыше 50 учебных пособий, методических разработок к учебным курсам, авторских программ, издавался периодический научно-методический вестник Лаборатории музыкальной семантики «Креативное обучение в ДМШ».
В 2007 года стала главным редактором российского специализированного журнала «Проблемы музыкальной науки». С 1999 года была автором и руководителем российских и республиканских семинаров «Музыкальный язык, речь, мышление», творческих фестивалей по проблемам нетрадиционного ансамблевого музицирования («От барокко до джаза», 1997—2002; «Давайте играть вместе», 1999—2003; «Диалоги в устной музыкальной речи», 2000—2005; «Современная наука — педагогу-практику», 2010—2012).
Людмила Шаймухаметова была организатором Всесоюзного научно-практического семинара «Искусство, наука, техника: пути сопряжения» (Уфа, 1990), III Всероссийской научно-практической конференции «Музыкальное содержание: наука и педагогика» (Уфа, 2004); участвовала в IV Международном симпозиуме WMA (Берлин, 2003), семиотических конференциях в России (Москва, Ростов-на-Дону, Астрахань), работала председателем жюри республиканских конкурсов методических работ преподавателей ссузов и ДМШ РБ. Учебные пособия для вузов и других учебных заведений, написанные Шаймухаметовой, отмечены министерством культуры РФ как инновационные проекты.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.