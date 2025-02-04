Ленобласть поможет очистить берег Черного моря от мазута

Ранее в зону борьбы с последствиями разлива нефти из танкера из Петербурга и Ленобласти уезжали только единоличные волонтеры. До Черного моря они добирались из Петербурга либо своим ходом, либо на организованном такими же энтузиастами, владельцами микроавтобусов, трансфере. При этом чаще всего затраты для них максимально компенсировали местные жители, рассказали «Ъ-СПб» добровольцы, которые приезжали в Анапу и Тамань убирать мазут с пляжей. Сами владельцы мини-отелей в регионе из анапского чата «Волонтеры моря» добавляют, что почти все частники заселяют к себе и часто кормят бесплатно приезжих, так как именно от волонтеров зависит вся их будущая работа, ведь черноморский курорт в мазуте не будет интересен туристам в летний сезон — 2025. Впрочем, добровольцы рассказывают, что среди отельеров встречаются такие, которые по приезде просят и заплатить, однако найти новое место не сильно сложно, заключают они.