Это новый рекорд: свыше 4,7 млн туристов побывали в Нижегородской области в 2024 году

По его словам, в правительстве предварительно оценивали турпоток этого года в 4,5 млн человека, однако получившиеся цифры превзошли все ожидания. Большая заслуга в этом принадлежит статусу «Культурной столицы России-2024», в рамках которого в регионе состоялись десятки мероприятий разной направленности.