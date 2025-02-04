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Это новый рекорд: свыше 4,7 млн туристов побывали в Нижегородской области в 2024 году

Статус «Культурной столицы России-2024» притянул в регион туристов со всей России.

Источник: Нижегородская правда

Более 4,7 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2024 году. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло на 12,5% и стало новым рекордом по посещаемости региона, отметил замгубернатора Олег Беркович в соцсетях.

По его словам, в правительстве предварительно оценивали турпоток этого года в 4,5 млн человека, однако получившиеся цифры превзошли все ожидания. Большая заслуга в этом принадлежит статусу «Культурной столицы России-2024», в рамках которого в регионе состоялись десятки мероприятий разной направленности.

Останавливаться на полученных результатах не будут. Теперь необходимо наращивать гостиничный фонд и качество услуг.

С мая по октябрь в Нижнем буквально негде поселиться. Сейчас у нас на сопровождении 10 отельных проектов со сроком реализации 3−5 лет. Интерес бизнеса огромный!

подчеркнул Беркович

Также развивать далее планируется и малые города и села Нижегородской области — это Арзамас, Большое Болдино, Дивеево, Выксу, Семёнов и Чкаловск.

Ранее на сайте pravda-nn.ru разбирались, что даст регионам туристический налог и как отразится на стоимости отдыха.

туризм и отдых