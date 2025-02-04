В Иркутской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ

Жители Приангарья все чаще болеют и обращаются к врачам. Только за прошедшую неделю ОРВИ подтвердилась у 18362 человек. При этом в 12331 случаях заболели дети и подростки. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.