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В Иркутской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ

За прошедшую неделю зарегистрировано 18362 случая заболевания.

Источник: Комсомольская правда

Жители Приангарья все чаще болеют и обращаются к врачам. Только за прошедшую неделю ОРВИ подтвердилась у 18362 человек. При этом в 12331 случаях заболели дети и подростки. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— Лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 65 человек. Выявлено 103 новых случая COVID-19, — добавляют специалисты. — Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отмечается во всех возрастных группах населения.

Сибиряков настоятельно просят: при первых симптомах заболевания оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью.

Берегите себя и будьте здоровы!