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Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью

Минсвязи сказало о проблемах со связью в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун.

Он пояснил, что случилось исторически так, что в стране опаздывали с запуском всех технологий, включая 2G, которая появилась только в 2009 году.

— Это минимум отставания от европейских стран на восемь лет. Мы все время как бы догоняем, — отметил Корзун.

Начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи обратил внимание на то, что в последние четыре года был просто всплеск потребления: появилось большое количество видеосервисов, «и вдруг это захватило аудиторию». Он заметил, что раньше устройство рассматривалось исключительно как средство связи и передачи смс-сообщений, а сегодня все смотрят новости.

Корзун заметил, что всплеск был примерно в пять раз — это видно по статистике, по данным, которые потребляют абоненты операторов сотовой связи. По его словам, за указанное время операторы увеличили свою инфраструктуру всего лишь на 25% в силу ряда объективных обстоятельств.

— Но мы все видели, что есть проблемы с качеством достаточно давно, и начиная с 2017 года мы начали накапливать объективные данные. У нас введена система контроля качества на основе хваля.бел — портала, — уточнил представитель Минсвязи.

Он сообщил, что новизна и ноу-хау состоит в том, что это именно белорусская разработка.

— Мы к процессу контроля качества подключили не только государственное предприятие БелГИЭ, а всех абонентов. Все это сваривается, и образует большие данные.

Тем временем Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».

Ранее мы писали, что белоруска Виктория Азаренко рассказала, почему пришла в школу к сыну Лео: «Весь класс написал мне письма».

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