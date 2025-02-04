Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун.
Он пояснил, что случилось исторически так, что в стране опаздывали с запуском всех технологий, включая 2G, которая появилась только в 2009 году.
— Это минимум отставания от европейских стран на восемь лет. Мы все время как бы догоняем, — отметил Корзун.
Начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи обратил внимание на то, что в последние четыре года был просто всплеск потребления: появилось большое количество видеосервисов, «и вдруг это захватило аудиторию». Он заметил, что раньше устройство рассматривалось исключительно как средство связи и передачи смс-сообщений, а сегодня все смотрят новости.
Корзун заметил, что всплеск был примерно в пять раз — это видно по статистике, по данным, которые потребляют абоненты операторов сотовой связи. По его словам, за указанное время операторы увеличили свою инфраструктуру всего лишь на 25% в силу ряда объективных обстоятельств.
— Но мы все видели, что есть проблемы с качеством достаточно давно, и начиная с 2017 года мы начали накапливать объективные данные. У нас введена система контроля качества на основе хваля.бел — портала, — уточнил представитель Минсвязи.
Он сообщил, что новизна и ноу-хау состоит в том, что это именно белорусская разработка.
— Мы к процессу контроля качества подключили не только государственное предприятие БелГИЭ, а всех абонентов. Все это сваривается, и образует большие данные.
Тем временем Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».
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