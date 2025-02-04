Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью

Начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи обратил внимание на то, что в последние четыре года был просто всплеск потребления: появилось большое количество видеосервисов, «и вдруг это захватило аудиторию». Он заметил, что раньше устройство рассматривалось исключительно как средство связи и передачи смс-сообщений, а сегодня все смотрят новости.