В Пермском крае более 40 классов ушли на дистант из-за ОРВИ и гриппа

В Пермском крае из-за роста количества заболевших ОРВИ на дистанционную форму обучения перевели 41 класс в 27 школах региона. Такую информацию «КП-Пермь» подтвердили в краевом Управлении Роспотребнадзора.
«В Пермском крае в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом перевели на дистанционное обучение 41 класс в 27 школах. Также частично приостановлена образовательная деятельность 49 групп в 28 дошкольных организациях», — сообщили специалисты надзорного органа.
Ранее «Комсомолка» уже писала о росте заболеваемости ОРВИ с 27 января по 2 февраля. Тогда число заболевших также увеличилось на четверть. Всего было зарегистрировано 15763 случая ОРВИ и гриппа. Но эпидемический порог не превышен.