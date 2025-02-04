В Пермском крае более 40 классов ушли на дистант из-за ОРВИ и гриппа

Ранее «Комсомолка» уже писала о росте заболеваемости ОРВИ с 27 января по 2 февраля. Тогда число заболевших также увеличилось на четверть. Всего было зарегистрировано 15763 случая ОРВИ и гриппа. Но эпидемический порог не превышен.