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Уникальные морские черви поселились в Приморском океанариуме

Некоторые из них могут достигать до 40 сантиметров в длину.

Источник: Приморский океанариум

Уникальные морские черви в Приморском океанариуме. Речь идет об урехисах однопоясковых. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Сообщается, что червей можно увидеть в экспозиции «Японское (Восточное) море». Для океанариумов подобные обитатели — большая редкость. Этот вид морских червей заслуживает особого внимания. И дело даже не в вытянутом пухлом тельце. Урехисы однопоясковые — важный элемент экосистемы. Они являются лакомством для морских рыб и птиц.

В природе увидеть таких червей практически невозможно. Они ведут достаточно скрытный образ жизни в своих песчаных туннелях, за что их часто называют «червями-трактирщиками»".

Урехисы обитают на глубине от 1,5 до 135 метров. Они предпочитают песчаные и илистые грунты. Отдельные представители этого вида могут достигать в длину до 40 сантиметров.

флора и фауна