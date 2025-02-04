Уникальные морские черви поселились в Приморском океанариуме

Сообщается, что червей можно увидеть в экспозиции «Японское (Восточное) море». Для океанариумов подобные обитатели — большая редкость. Этот вид морских червей заслуживает особого внимания. И дело даже не в вытянутом пухлом тельце. Урехисы однопоясковые — важный элемент экосистемы. Они являются лакомством для морских рыб и птиц.