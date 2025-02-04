Роснедра утвердили запасы воды на севере Хабаровского края

В Хабаровском крае Роснедра утвердили запасы недавно открытого на самом севере региона месторождения воды. Об этом в интервью федеральному информагентству ТАСС рассказал заместитель главы регионального Минприроды Виктор Морозов. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», Охотск давно нуждался в источнике качественного водоснабжения.
До сих пор посёлок снабжается из мутного ручья. Воду развозят цистернами и разливают в бочки. Жидкость не соответствует нормам.
Во времена Советского Союза поиски пресной воды в Охотске уже проводились. Однако результатов они не принесли. Многие местные жители и крупные организации пытались бурить скважины на территории посёлка самостоятельно, но вода в них из-за близости к морю солёная и пригодна только для технических нужд.
В 2022 году геологи вновь приступили к поиску месторождения воды. Делалось это по федеральному проекту «Геология. Возрождение легенды». Осенью 2023-го месторождение было найдено.
— Запасы воды месторождения «Ручейное» утверждены. Подземная вода поставлена на баланс в количестве 2 100 куб. м в сутки в течение 25 лет, — отметил заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Морозов. — Это хорошее месторождение подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которое в перспективе сможет обеспечить водой весь Охотск. Оно расположено значительно дальше, чем поверхностный источник, откуда берется вода в настоящее время. Находится в тундре, к нему нужно строить соответствующую коммунальную инфраструктуру.