Роснедра утвердили запасы воды на севере Хабаровского края

— Запасы воды месторождения «Ручейное» утверждены. Подземная вода поставлена на баланс в количестве 2 100 куб. м в сутки в течение 25 лет, — отметил заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Морозов. — Это хорошее месторождение подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которое в перспективе сможет обеспечить водой весь Охотск. Оно расположено значительно дальше, чем поверхностный источник, откуда берется вода в настоящее время. Находится в тундре, к нему нужно строить соответствующую коммунальную инфраструктуру.