Неизвестные разбили шары на праздничной инсталляции в Усть-Куте

Неизвестные испортили новогоднюю инсталляцию в Усть-Куте. Хулиганы разбили зеркальные шары на входной арке у центральной ёлки. Ранее украшения также установили у Дома Культуры «Речники».
— Вопрос к «авторам»: зачем?! Сколько можно проверять на прочность малые архитектурные формы, что вы хотите доказать своими действиями? — обратилась к вандалам в соцсетях администрация города.
Напомним, в Зиме полицейские разыскивали тех, кто сломал мемориал. Однако, просмотрев кадры с камер видеонаблюдения, выяснили, что за случившимся стоит дворник. Мужчина настолько увлекся уборкой снега, что случайно ударил лопатой по плите.