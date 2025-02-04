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Неизвестные разбили шары на праздничной инсталляции в Усть-Куте

Кто стоит за случившимся — неизвестно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Неизвестные испортили новогоднюю инсталляцию в Усть-Куте. Хулиганы разбили зеркальные шары на входной арке у центральной ёлки. Ранее украшения также установили у Дома Культуры «Речники».

— Вопрос к «авторам»: зачем?! Сколько можно проверять на прочность малые архитектурные формы, что вы хотите доказать своими действиями? — обратилась к вандалам в соцсетях администрация города.

Напомним, в Зиме полицейские разыскивали тех, кто сломал мемориал. Однако, просмотрев кадры с камер видеонаблюдения, выяснили, что за случившимся стоит дворник. Мужчина настолько увлекся уборкой снега, что случайно ударил лопатой по плите.