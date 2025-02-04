Белорусы могут сообщить в Госконтроль про бесхозные или заброшенные авто

В ведомстве уточнили, что горячая линия по вопросам бесхозных или же заброшенных автомобилей, которые оставлены во дворах жилых домов или же на других территориях, будет работать два дня: 4 и 5 февраля 2025 года. Белорусы смогут сообщить про автохлам с 09.00 до 13.00, а также с 14.00 до 18.00 на короткий номер 191.