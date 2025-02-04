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Белорусы могут сообщить в Госконтроль про бесхозные или заброшенные авто

КГК запустил двухдневную горячую линию по вопросам автохлама во дворах.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы могут сообщить в Госконтроль про бесхозные или заброшенные авто. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В ведомстве уточнили, что горячая линия по вопросам бесхозных или же заброшенных автомобилей, которые оставлены во дворах жилых домов или же на других территориях, будет работать два дня: 4 и 5 февраля 2025 года. Белорусы смогут сообщить про автохлам с 09.00 до 13.00, а также с 14.00 до 18.00 на короткий номер 191.

В КГК заметили, что сообщения про бесхозные или заброшенные авто (с указанием адреса, фотоподтверждением) можно высылать в чат-бот — t.me/Violation2022_bot.

Ранее мы писали, что одинокая пенсионерка из Минска сэкономила на продуктах по социальной скидке около 13,8 рубля в месяц: «Бесплатно досталась крупная курица».

Тем временем Минтруда сказало, когда первые белорусы получат дополнительную пенсию.

А еще синоптики предупредили о морозах до −13 градусов в Беларуси 5 февраля, в среду.