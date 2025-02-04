Белорусы могут сообщить в Госконтроль про бесхозные или заброшенные авто. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
В ведомстве уточнили, что горячая линия по вопросам бесхозных или же заброшенных автомобилей, которые оставлены во дворах жилых домов или же на других территориях, будет работать два дня: 4 и 5 февраля 2025 года. Белорусы смогут сообщить про автохлам с 09.00 до 13.00, а также с 14.00 до 18.00 на короткий номер 191.
В КГК заметили, что сообщения про бесхозные или заброшенные авто (с указанием адреса, фотоподтверждением) можно высылать в чат-бот — t.me/Violation2022_bot.
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