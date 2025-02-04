В РФ впервые проведут эксперимент с длительным внедрением клеток-водителей ритма

В ходе первой операции ученые имплантировали свинье заранее выращенные в Москве пейсмекерные клетки на сокращающийся миокард. По словам Романова, целью ученых было показать, что клетки могут выступать как водитель ритма сердца, и эксперимент можно охарактеризовать как успешный. Сейчас испытание технологии находится на доклиническом этапе, который займет несколько лет, пояснил хирург. В перспективе ученые рассчитывают применить результаты проекта в клинической практике через изготовление «клеточных патчей». Такие патчи смогут точечно воздействовать на участки миокарда, выдающие патологический ритм, значительно менее травматично, чем хирургический метод.