В РФ впервые проведут эксперимент с длительным внедрением клеток-водителей ритма

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Хирурги в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Мешалкина в Новосибирске весной впервые проведут эксперимент по длительному наблюдению животных с искусственно выращенными клетками-водителями ритма. Это позволит имитировать условия хронической аритмии, сообщил ТАСС заместитель генерального директора центра по науке, ведущий сердечно-сосудистый хирург-аритмолог Александр Романов.
Особые клетки-водители ритма называются пейсмекерами. Они присутствуют в сердце и обладают способностью не только сокращаться, но и передавать управляющие сигналы, генерируя ритм сердечных сокращений. Когда из-за различных патологий эти клетки перестают выполнять свои функции, врачи имплантируют пациентам искусственный водитель ритма — электрокардиостимулятор на батарейках. Идея ученых в том, чтобы найти способ заменить искусственные кардиостимуляторы на естественные, выращенные из клеток пациента и возращенные в его сердце. Осенью в Новосибирске провели первую в мире операцию по внедрению таких клеток.
«Сейчас мы будем делать хронический эксперимент, когда мы будем клетки укладывать на сердце животному, и животное будет еще некоторое время находиться в виварии. Мы будем оценивать, сколько могут пейсмекерные клетки находиться [на поверхности сердца] более длительно, будем оценивать их работу», — сказал собеседник агентства.
Ученый пояснил, что в новом эксперименте животным будет имплантирован кардиостимулятор для того, чтобы оценивать взаимодействие аппарата и клеток-водителей ритма. Также ученые выполнят трехмерное картирование сердца — малоинвазивный высокотехнологичный метод исследования проводящей системы органа. Он помогает локализовать источник аритмии.
О технологии создания клеток.
На старте проекта технологию получения пейсмекерных клеток из клеток крови разрабатывал Институт цитологии и генетики СО РАН, затем к команде подключилась лаборатория МФТИ, занимающаяся физикой биовозбудимых систем. Благодаря усилиям ученых теперь можно вырастить клетки на подложке в лабораторных условиях.
Раньше инъекция пейсмекерных клеток в сердце приводила к травме и воспалению. Медики нашли выход и теперь имплантируют клетки, не повреждая сердце: выкладывают клетки на поверхность органа на специальной биодеградирующей подложке, которая может быстро и надежно «приклеиваться» к миокарду в необходимой зоне.
В ходе первой операции ученые имплантировали свинье заранее выращенные в Москве пейсмекерные клетки на сокращающийся миокард. По словам Романова, целью ученых было показать, что клетки могут выступать как водитель ритма сердца, и эксперимент можно охарактеризовать как успешный. Сейчас испытание технологии находится на доклиническом этапе, который займет несколько лет, пояснил хирург. В перспективе ученые рассчитывают применить результаты проекта в клинической практике через изготовление «клеточных патчей». Такие патчи смогут точечно воздействовать на участки миокарда, выдающие патологический ритм, значительно менее травматично, чем хирургический метод.