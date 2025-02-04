Режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за метелей

Режим повышенной готовности на 4 и 5 февраля будет действовать на территории Приангарья из-за прогноза об ухудшении погоды. Синоптики предупреждают — по области ожидаются метели. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Усугублять ситуацию будут снегопад и гололед. Тем временем на Байкале ветер усилится до 35−40 м/с!