Режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за метелей

Режим повышенной готовности на 4 и 5 февраля будет действовать на территории Приангарья из-за прогноза об ухудшении погоды. Синоптики предупреждают — по области ожидаются метели. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Усугублять ситуацию будут снегопад и гололед. Тем временем на Байкале ветер усилится до 35−40 м/с!
Министерство жилищной политики и энергетики занимается созданием запаса топлива для бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Также своевременно должны быть приведены в готовность средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В том числе: аварии на социально значимых объектах.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области следит за ухудшением дорожно-транспортной обстановки.
К непогоде на местах готовятся мэры городов и районов.