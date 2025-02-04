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Режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за метелей

Порывы ветра достигнут 15 20 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Режим повышенной готовности на 4 и 5 февраля будет действовать на территории Приангарья из-за прогноза об ухудшении погоды. Синоптики предупреждают — по области ожидаются метели. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Усугублять ситуацию будут снегопад и гололед. Тем временем на Байкале ветер усилится до 35−40 м/с!

Министерство жилищной политики и энергетики занимается созданием запаса топлива для бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Также своевременно должны быть приведены в готовность средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В том числе: аварии на социально значимых объектах.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области следит за ухудшением дорожно-транспортной обстановки.

К непогоде на местах готовятся мэры городов и районов.