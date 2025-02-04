Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Челябинской области пугают опасным мясом из Казахстана

Жителей Челябинской области пугают опасным мясом из Казахстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Так, предупреждение о том, что лучше воздержаться от покупки мясной продукции без документов из соседней республики, разместила администрация Карталинского района.

«На территории РК сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по ряду инфекционных заболеваний животных, в том числе опасных и для человека», — говорится в объявлении.

Местные власти призывают «во избежание риска заноса на территорию Челябинской области заразных болезней животных не закупать животноводческую продукцию, произведенную на территории Республики Казахстан, без документов, подтверждающих ее качество и безопасность», ветеринарного сертификата.

Со ссылкой на Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору местным жителям рекомендуется не допускать выпас сельскохозяйственных животных без контроля, ежедневно проводить клинический осмотр на отклонение от физиологической нормы (отказ от корма, лихорадка, слюнотечение и т. д.).

«Жителям приграничных с Республикой Казахстан территорий рекомендуется при обнаружении бесхозных животных (коров, лошадей, коз, овец и т. д.) информировать об этом ветеринарные службы», — говорится также в объявлении.

Отметим, в пресс-релизе Россельхознадзора от 30 января сообщалось, что в продукции Макинской птицефабрики нашли листерию (Listeria monocytogenes). Для анализов брали филе цыпленка-бройлера охлажденное. Сообщалось, что продукцию производителя поставили под усиленный лабораторный контроль.

Но спустя несколько часов ведомство удалило это сообщение, причина отзыва пресс-релиза не называется.