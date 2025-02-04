Жителей Челябинской области пугают опасным мясом из Казахстана

Так, предупреждение о том, что лучше воздержаться от покупки мясной продукции без документов из соседней республики, разместила администрация Карталинского района.
«На территории РК сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по ряду инфекционных заболеваний животных, в том числе опасных и для человека», — говорится в объявлении.
Местные власти призывают «во избежание риска заноса на территорию Челябинской области заразных болезней животных не закупать животноводческую продукцию, произведенную на территории Республики Казахстан, без документов, подтверждающих ее качество и безопасность», ветеринарного сертификата.
Со ссылкой на Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору местным жителям рекомендуется не допускать выпас сельскохозяйственных животных без контроля, ежедневно проводить клинический осмотр на отклонение от физиологической нормы (отказ от корма, лихорадка, слюнотечение
«Жителям приграничных с Республикой Казахстан территорий рекомендуется при обнаружении бесхозных животных (коров, лошадей, коз, овец
Отметим, в пресс-релизе Россельхознадзора от 30 января сообщалось, что в продукции Макинской птицефабрики нашли листерию (Listeria monocytogenes). Для анализов брали филе цыпленка-бройлера охлажденное. Сообщалось, что продукцию производителя поставили под усиленный лабораторный контроль.
Но спустя несколько часов ведомство удалило это сообщение, причина отзыва пресс-релиза не называется.