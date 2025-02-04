Жителей Челябинской области пугают опасным мясом из Казахстана

Со ссылкой на Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору местным жителям рекомендуется не допускать выпас сельскохозяйственных животных без контроля, ежедневно проводить клинический осмотр на отклонение от физиологической нормы (отказ от корма, лихорадка, слюнотечение и т. д. ).