Омичи, пережившие Великую Отечественную, получат выплаты ко Дню Победы

В Омском отделении социального фонда России рассказали, кто из омичей и в каком размере получит выплаты к 80-летнему юбилею Победы. Они будут начисляться по указу президента РФ.
Выплаты в размере 80 тысяч рублей будут начислены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, омичам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
По 55 тысяч рублей получат жители региона, проработавшие не менее 6 месяцев в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года.
В Омском отделении СФР подчеркнули, что никаких заявлений от граждан для начисления выплат не нужно — люди получат их автоматически вместе с пенсией в апреле-мае еще до наступления праздника.
Добавим, что нынешняя выплата поступит дополнительно к той, которую ветераны ВОВ получают к Дню Победы ежегодно. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.