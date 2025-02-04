В Томске намерены создать технологию для очистки дна Черного моря от мазута

В пресс-службе отметили, что в мире пока отсутствуют технологии и оборудование, позволяющие проводить очистку на большой глубине в случае аварий, связанных с разливами нефти. Так, например, в 2010 году взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon стал причиной масштабной техногенной катастрофы в Мексиканском заливе. Углеводородное сырье удаляли с поверхности воды и с берегов, но большое количество токсичного сырья опустилось на дно, откуда поднять его не смогли. Был нанесен значительный ущерб морской среде и местам обитания диких животных, а также рыболовству и туризму.