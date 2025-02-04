В Томске намерены создать технологию для очистки дна Черного моря от мазута

ТОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Биологи Томского государственного университета (ТГУ) и компании «Южморгеология» планируют за год разработать принципиально новую глубоководную технологию по очистке донных отложений Черного моря от мазута. Эту идею, а также прошлое изобретение ученых — «Аэрощуп» — представили в Анапе вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы занимаемся разработкой принципиально новой глубоководной технологией “Аэрощуп — море”. Отличительной особенностью нового решения станет использование робототехнических систем. Телеуправляемые беспилотники будут работать на глубине до 100 м. У наших партнеров большой опыт в их применении, поскольку в “Южморгеологии” работают эксперты в области глубоководной техники», — приводятся слова инженера кафедры ихтиологии и гидробиологии БИ ТГУ Андрея Трифонова. Он пояснил ТАСС, что разработка займет не менее года.
По его словам, параллельно ученые вместе с промышленным партнером — компанией «Южморгеология» — занимаются изменением конструкции технологии «Аэрощуп», которая позволяет проводить очистку экологичным способом без изъятия грунта и использования «химии». Технология и оборудование многократно доказали свою эффективность при очистке водоемов, в том числе в сложных климатических условиях Крайнего Севера и Заполярья. Адаптация «Аэрощупа» для более глубоководных работ займет около месяца, после чего специалисты смогут приступить к оперативной очистке на прибрежных участках с малыми глубинами.
Свою разработку и идею новой технологии ученые ТГУ представили в Анапе на выездном совещании по вопросу применения научных разработок российской науки для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
В пресс-службе отметили, что в мире пока отсутствуют технологии и оборудование, позволяющие проводить очистку на большой глубине в случае аварий, связанных с разливами нефти. Так, например, в 2010 году взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon стал причиной масштабной техногенной катастрофы в Мексиканском заливе. Углеводородное сырье удаляли с поверхности воды и с берегов, но большое количество токсичного сырья опустилось на дно, откуда поднять его не смогли. Был нанесен значительный ущерб морской среде и местам обитания диких животных, а также рыболовству и туризму.
«В последнее время появляется все больше нефтяных платформ, объемы морской добычи углеводородов набирает объемы, но от нештатных ситуаций не застрахована ни одна компания в мире. В связи с этим совместная разработка ТГУ и “Южморгеологии”, предназначенная для очистки дна на малой и большой глубине, имеет большие перспективы выхода на мировой рынок», — сказано в сообщении.
О технологии «Аэрощуп».
Технология «Аэрощуп», созданная в Биологическом институте ТГУ, единственная в России имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора и разрешена к использованию на территории всей страны. Она позволяет проводить очистные работы без выемки грунта и применения химии. Планировалось запустить производство в 2024 году в «Сколково».
В 2021 году ТГУ и «Лукойл-Коми» с проектом «Чистые реки России» стали победителями конкурса «Надежный партнер. Экология». В 2021 году они получили национальную экологическую премию имени В. И. Вернадского за очистку водотока с историческим загрязнением. Использование разработки ученых ТГУ позволило в 65 раз снизить концентрацию углеводородов в донных отложениях.
Развитие технологий рекультивации и ремедиации загрязненных водных объектов Сибири и Арктики является одним из ключевых направлений стратпроекта ТГУ «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», реализуемого университетом при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».