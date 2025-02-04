В Татарстане утвержден противопаводковый план мероприятий на 2025 год

Организационные мероприятия будут включать регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер по ликвидации половодья, проведение заседаний, формирование оперативных групп. В основном они будут проведены в марте.
На практическом этапе будут проводить взрывные работы на участках малых рек для ликвидации ледяных заторов, обследование гидротехнических сооружений, работы по очистке водопропускных труб, обследование и укрепление мостов.
В прошлом году в Татарстане весенний паводок начался на две недели раньше.