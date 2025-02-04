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В Татарстане утвержден противопаводковый план мероприятий на 2025 год

В Татарстане утвержден противопаводковый план мероприятий на 2025 год. Соответствующий документ подписал глава республиканского правительства Алексей Песошин.

Источник: Комсомольская правда

Организационные мероприятия будут включать регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер по ликвидации половодья, проведение заседаний, формирование оперативных групп. В основном они будут проведены в марте.

На практическом этапе будут проводить взрывные работы на участках малых рек для ликвидации ледяных заторов, обследование гидротехнических сооружений, работы по очистке водопропускных труб, обследование и укрепление мостов.

В прошлом году в Татарстане весенний паводок начался на две недели раньше.