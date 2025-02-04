Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси. Подробности в эфире СТВ рассказал начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун.
— У нас все документы подготовлены, мы, по сути дела, сейчас просто ожидаем решений. Минсвязи ожидает, что решение будет в первом квартале этого года, — обратил внимание представитель ведомства.
Корзун отметил, что был проделан большой путь. Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что сегодня в постановлении белорусского правительства можно увидеть требования к сети LTE. Речь идет про увеличение скорости передачи данных. Специалист уточнил, что к 2030 году она должна составить 70 мегабит в секунду в линии к абоненту базовой станции в Минске, 60 — в областных центрах, на всех остальных территориях — не менее 30 мегабит в секунду.
— Если это будет реализовано, а это будет реализовано, тогда затруднений со связью у нас не будет, — заявил Дмитрий Корзун.
По словам начальника управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи, такие же требования к сетям пятого поколения на порядок выше. Он подчеркнул, что как только будет принято решение, что ведомство сразу же инициирует внесение изменений в постановление № 1073, где закрепит указанные требования.
— И к 2030 году, мы полагаем, когда все будет реализовано, проблем не будет, и мы снимем накал, который существует сегодня, — отметил представитель Минсвязи Беларуси.
Ранее Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».
Кроме того, Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью.
Тем временем белорусы могут сообщить в Госконтроль про бесхозные или заброшенные авто.