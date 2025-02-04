Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси

Корзун отметил, что был проделан большой путь. Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что сегодня в постановлении белорусского правительства можно увидеть требования к сети LTE. Речь идет про увеличение скорости передачи данных. Специалист уточнил, что к 2030 году она должна составить 70 мегабит в секунду в линии к абоненту базовой станции в Минске, 60 — в областных центрах, на всех остальных территориях — не менее 30 мегабит в секунду.