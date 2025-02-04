Юрист Насковец: сомневаться в том, что Левашов стал информатором ФБР, не стоит

«Смотри, был в Telegram такой закрытый чат, как Club1337. В нем сидело, ну, человек 20. Все они — очень старые участники хакерских даркнет-форумов. Опытные, привилегированные… Туда долгое время хотел попасть Левашов. Он интересовался, кто там сидит, кого атакуют, чем атакуют… С самого основания копал под этот чат и хотел в него попасть. Его туда многократно не пускали, потому что Левашов — мусорнулся, ФБРовец… Проходит какое-то время. Ко мне приходит Левашов и спрашивает, кто там сидит и что делает. Я говорю: знаю четыре имени… Он: а я знаю пять. И перечисляет их. Меньше чем через сутки, где-то через 20 часов, администрация Telegram удаляет чат и канал Club1337. Тут же на XSS появляется пост Bratva, где он раскрывает те самые пять имен из Club1337, которые мне недавно называл Левашов. Я потом спрашиваю Левашова: твоя работа? Он, конечно, прикинулся дураком и сделал вид, что не знает, о чем речь. Но по датам, по времени сходится, что это он. Копейка в копейку. Также буквально за неделю-две до удаления Club1337, в этот чат начал ломиться Bratva. ~Причем Bratva задавал те же вопросы, что и Левашов: кто, что, зачем… Более того — Левашов впрягался за Bratva: Левашов просил других участников впустить в чат Bratva~», — сказал источник.