Врач Гончакова: наличие на теле более 100 родинок повышает риск меланомы

— Это важный вопрос, потому что профилактика — лучшее лечение меланомы. Применение солнцезащитных средств с фильтрами широкого спектра при правильном использовании эффективно защищают кожу от солнечных лучей. Также для профилактики необходимо избегать нахождения под открытым солнцем с 11:00 до 16:00, периода наиболее интенсивного УФ-излучения. И нужно носить одежду, защищающую от прямых солнечных лучей. Это рубашки с длинными рукавами, шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки. Эту культуру важно прививать детям с самого раннего возраста. И, как мы уже говорили, внимательное отношение к своему организму, наблюдение за изменениями (новые пигментные пятна, родинки, изменение их внешнего вида), своевременное обращение к врачу. Все это поможет избежать развития меланомы и вовремя ее диагностировать.