Новая платная трасса Ташкент — Андижан: чем она будет отличаться от действующей?

По заверениям чиновников, новая скоростная магистраль длиной 314 километров сократит время в пути между двумя городами с 5 до 3 часов и снизит количество ДТП на 40%. Однако остаётся ряд важных вопросов, которые пока не получили однозначного ответа.
Что за маршрут?
Ключевое отличие новой трассы от существующей заключается в её статусе «альтернативной дороги». Это означает, что платная магистраль должна быть построена параллельно действующему маршруту, а не заменять его. Однако пока нет информации о том, насколько сильно её маршрут будет отличаться от нынешней дороги.
Самый интригующий момент — вопрос туннеля на перевале Камчик. Будет ли новая трасса использовать уже существующий тоннель или инвестор построит ещё один? Этот аспект проекта пока остаётся открытым, и его решение может значительно повлиять на стоимость и сроки реализации строительства.
Неизвестная стоимость проезда
Одним из ключевых вопросов остаётся стоимость проезда по новой трассе. Пока власти не раскрывают детали тарифной политики: будет ли цена фиксированной или зависеть от протяжённости маршрута, предусмотрят ли скидки для жителей и льготных категорий граждан.
Выбор подрядчика и старт проекта
В настоящее время власти объявили международный тендер на первый этап строительства — 171-километровый участок от Ташкента до Ангрена и перевала Камчик. Победитель конкурса получит право на проектирование, финансирование, строительство и дальнейшее техническое обслуживание дороги.
Если проект будет успешно реализован, Узбекистан получит не только современную скоростную магистраль, но и первый опыт строительства и эксплуатации платных автодорог. Остаётся лишь дождаться результатов тендера и узнать, какие решения примут инвесторы по ключевым вопросам.