Новая платная трасса Ташкент — Андижан: чем она будет отличаться от действующей?

Ключевое отличие новой трассы от существующей заключается в её статусе «альтернативной дороги». Это означает, что платная магистраль должна быть построена параллельно действующему маршруту, а не заменять его. Однако пока нет информации о том, насколько сильно её маршрут будет отличаться от нынешней дороги.