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Рыбаков срочно эвакуируют со льда Байкала из-за многочисленных трещин

На озеро надвигается непогода.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Экстренные службы и частные перевозчики участвовали в эвакуации рыбаков со льда у западного побережья Байкала. Срочные меры были предприняты из-за многочисленных трещин. Лед активно «рвется» и делится на мелкие поля у мыса Кадильного и в районе поселка Большое Голоустное. Там появилась открытая вода, рассказали специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Также туристов предупреждают о надвигающейся непогоде. Метели и ураганный ветер с порывами до 35−40 метров в секунду начнут бушевать 4 февраля. При этом температура воздуха опустится до −14…-19 градусов. При облачной погоде до −24.

Напомним, режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за метелей.