Рыбаков срочно эвакуируют со льда Байкала из-за многочисленных трещин

Экстренные службы и частные перевозчики участвовали в эвакуации рыбаков со льда у западного побережья Байкала. Срочные меры были предприняты из-за многочисленных трещин. Лед активно «рвется» и делится на мелкие поля у мыса Кадильного и в районе поселка Большое Голоустное. Там появилась открытая вода, рассказали специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».