В 30 волгоградских школах закрыли классы из-за вспышки ОРВИ

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, по последним данным количество заболевших увеличилось по сравнению с предыдущей неделей на 17%, среди детей школьного возраста — на 29%, среди детей 3−6 лет — на 23%. В 30 школах области закрыты некоторые классы в связи со вспышкой ОРВИ.
Также в регионе выросла заболеваемость COVID-19 в сравнении с прошедшей неделей — рост составил 40%.
По итогам постоянного лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19. При этом продолжается постепенное увеличение доли положительных находок вирусов гриппа, отметили в управлении. Напомним, ранее в регионе фиксировались случаи заболевания гриппом А и D.