Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 30 волгоградских школах закрыли классы из-за вспышки ОРВИ

В Волгоградской области зафиксирован подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, по последним данным количество заболевших увеличилось по сравнению с предыдущей неделей на 17%, среди детей школьного возраста — на 29%, среди детей 3−6 лет — на 23%. В 30 школах области закрыты некоторые классы в связи со вспышкой ОРВИ.

Также в регионе выросла заболеваемость COVID-19 в сравнении с прошедшей неделей — рост составил 40%.

По итогам постоянного лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19. При этом продолжается постепенное увеличение доли положительных находок вирусов гриппа, отметили в управлении. Напомним, ранее в регионе фиксировались случаи заболевания гриппом А и D.

здоровье