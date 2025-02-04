В 30 волгоградских школах закрыли классы из-за вспышки ОРВИ

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, по последним данным количество заболевших увеличилось по сравнению с предыдущей неделей на 17%, среди детей школьного возраста — на 29%, среди детей 3−6 лет — на 23%. В 30 школах области закрыты некоторые классы в связи со вспышкой ОРВИ.