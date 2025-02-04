Задержан возможный поджигатель жилого дома под Омском

В это же время к наряду вневедомственной охраны обратилась хозяйка квартиры, где произошел пожар. Она сообщила, что поджог совершил ранее известный ей гражданин на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый, который находился на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения, был задержан росгвардейцами.