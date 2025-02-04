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Задержан возможный поджигатель жилого дома под Омском

В омском Управлении Росгвардии во вторник, 4 февраля 2025 года, сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге жилого дома в поселке Таврическое.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были на маршруте патрулирования, когда заметили возгорание жилого двухквартирного дома. Подъехав к месту происшествия, они выяснили, что жильцы и соседи были эвакуированы экстренными службами. Росгвардейцы немедленно передали информацию о случившемся в территориальный орган внутренних дел.

В это же время к наряду вневедомственной охраны обратилась хозяйка квартиры, где произошел пожар. Она сообщила, что поджог совершил ранее известный ей гражданин на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый, который находился на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения, был задержан росгвардейцами.

Ранее неоднократно судимый задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.