Задержан возможный поджигатель жилого дома под Омском

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были на маршруте патрулирования, когда заметили возгорание жилого двухквартирного дома. Подъехав к месту происшествия, они выяснили, что жильцы и соседи были эвакуированы экстренными службами. Росгвардейцы немедленно передали информацию о случившемся в территориальный орган внутренних дел.
В это же время к наряду вневедомственной охраны обратилась хозяйка квартиры, где произошел пожар. Она сообщила, что поджог совершил ранее известный ей гражданин на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый, который находился на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения, был задержан росгвардейцами.
Ранее неоднократно судимый задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.