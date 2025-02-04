«Плохая связь в удаленных населенных пунктах, вдоль трасс, технологическое использование». Депутат перечислил проблемы со связью в Беларуси

Владимир Боровенко заметил, что есть проблемы и технологического использования связи. В качестве примера он назвал возможную ситуацию с автолавкой, когда нельзя рассчитаться за товары по терминалу. Вместе с тем сложности есть и у газовиков — в регуляторных пунктах стоят датчики, с которых необходимо снимать показания. Однако вовремя это делать не всегда получается, что может привести к аварийной ситуации.