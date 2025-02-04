«Плохая связь в удаленных населенных пунктах, вдоль трасс, технологическое использование». Депутат перечислил проблемы со связью в Беларуси

Заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания Владимир Боровенко в эфире телеканала СТВ назвал основные проблемы со связью в Беларуси.
По его словам, в больших городах проблем со связью нет — она работает более-менее стабильно. Он пояснил, что депутаты, выезжая в округа, всегда общаются с простыми людьми, чтобы изучить проблему. Боровенко заметил, что в 2024 году плотно занялись именно вопросом связи по причине роста числа обращений.
— Я бы сказал, три группы проблем мы выявили. Это в первую очередь, конечно, плохая связь в удаленных населенных пунктах и вдоль трасс. Это такая проблема, — подчеркнул депутат.
Владимир Боровенко заметил, что есть проблемы и технологического использования связи. В качестве примера он назвал возможную ситуацию с автолавкой, когда нельзя рассчитаться за товары по терминалу. Вместе с тем сложности есть и у газовиков — в регуляторных пунктах стоят датчики, с которых необходимо снимать показания. Однако вовремя это делать не всегда получается, что может привести к аварийной ситуации.
— И третье, возвращаясь к оперативным службам, тоже поступали такие вопросы о том, что МВД где-то разыскивает человека и в связи с плохим качеством связи в каком-то лесу не может четко определить его позиционирование, — пояснил зампред Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию.
По словам депутата, есть случаи с аварийными звонками в МЧС, когда человека соединяют с соседним районом, а это влияет на скорость реагирования оперативных служб.
— И, соответственно, время реагирования этих оперативных служб, оно увеличивается за счет этого. А вы сами понимаете, тут каждая секунда на счету, — заявил Боровенко.
Ранее Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».
Кроме того, Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью.
А еще Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси.