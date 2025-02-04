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В Казахстане появятся еще 4 тысячи километров платных участков дорог

Отремонтируют 13 тысяч километров дорожного полотна.
Источник: акимат Актюбинской области

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. В текущем году будет введено дополнительно 4 тысячи километров платных участков, с которых доходы составят 60 миллиардов тенге (115 миллионов долларов), отметил министр транспорта Марат Карабаев.

В 2026 году они могут достичь 100 миллиардов тенге (191,7 миллионов долларов),

При этом, часть средств, полученных с платных дорог, планируется направить на погашение процентных ставок по кредитам, взятым для строительных работ.

Также в 2025 году отремонтируют 13 тысяч километров дорог, заявили в Минтрансе.

Из них 9,5 тысяч километров уже обеспечены финансовыми источниками, а для 3,6 тысяч километров пока ищут средства.

«По итогам 2025 года нормативное состояние республиканских дорог составит 94%, а местных дорог — 91%. В соответствии с планом текущего года продолжается строительство переходных проектов, начатых на предыдущих этапах, общей протяжённостью 1 083 километра», — отметил министр транспорта Марат Карабаев.

Помимо этого, до 2029 года планируется реконструировать еще 3 тысячи километров дорог.

«Кроме того, дороги, не ремонтировавшиеся от 30 до 50 лет, такие как Петропавловск — Жезказган (703 км), Кандыагаш — Шалкар (246 км), Жанаозен — гр. Туркменистана (156 км), Караганда — Аягоз — Бугаз (452 км) будут полностью отремонтированы», — сообщил министр.

А чтобы реализовать все планы необходимо финансирование.

«С целью снижения нагрузки на бюджет и обеспечения самоокупаемости, на участках, где завершены реконструкция и ремонтные работы, продолжает вводиться поэтапно статус “платной дороги”. На данный момент по всей стране действует платная дорожная система протяжённостью 3 тысячи 200 километров», — сообщил Минтранс.

На местных дорогах общей протяженностью 70 тысяч километров также проводятся масштабные работы, сообщили в ведомстве.