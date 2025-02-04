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В Самаре началась реконструкция мемориала в парке Победы

В парке Победы убрали доски с именами участников Парада Победы 1945 года.

Источник: администрация Самары

В Самаре начали реконструировать мемориальный комплекс в парке Победы, рассказали в мэрии. На нем размещены имена наших земляков, которые участвовали в Параде Победы 1945 года на Красной площади в Москве.

— Гранитные доски с именами уже сняты со стены и перевезены для временного хранения на склад, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Стену, на которой доски расположены, демонтируют и отремонтируют. После этого подрядчик очистит гранитные доски с именами участников легендарного Парада Победы и вернет на место.

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