Без света останутся граждане, проживающие по следующим адресам: ул. Октябрьская, 60, 62, 66, 68, 68/1, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87; ул. Средняя, 81/3, 81/4, 82/а, 82/7, 88, 90/1, 92, 92/1, 96, 104/1; ул. Ставропольская, 153, 153/а, 155, 157, 159, 159/2, 163, 167; ул. Ленина, 13, 14, 17, 19/1, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 39, 41; ул. Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б, 70/1; ул. Красноармейская, 71, 73, 76, 80; ул. Аэродромная, 9, 9/1, 17, 19, 21; ул. Орджоникидзе, 25, 27, 30, 39; ул. Троицкая, 5, 34, 30/3, 56, 65; ул. Новая, 33/10, 33/21, 33/27; ул. Куликово Поле, 17, 23, 35; ул. Ратной Славы, 17, 23, 25; ул. Семеновская, 35, 39, 43; ул. Красных партизан, 4/3, 6; ул. Старокубанская, 122/10; ул. Рымнинская, 3, 13, 31; ул. Бабушкина, 261, 273; ул. Северная, 44, 56, 62; ул. Измаильская, 2, 3, 5; ул. Рашпилевская, 43, 45, 47; ул. Горького, 121, 125; ул. Мачуги, 9, 19/1; ул. Кирова, 30, 35; ул. Екатеринодарская, 10,11; ул. Генерала Петрова, 42; ул. Рылеева, 360, 362: мм масса; ул. Комарова, 44, 50; ул. Урицкого, 82; ул. 1 Гвардейская, 36/а; ул. Офицерская, 43; ул. Альпийская, 11; ул. Березовая, 49; ул. Цветная, 41; ул. Владимирская, 1, 5; ул. Зеленая, 633; ул. Народная, 25.
Более 30 улиц Краснодара обесточат на несколько часов
Сегодня, 4 февраля, жители Краснодара столкнутся с очередными массовыми отключениями электричества. Адреса, которые будут обесточены в течение дня, опубликовала ЕДДС города.