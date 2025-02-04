Без отопления в Советском районе Ростова остались жители 47 домов

Сотрудники ООО «Ростовские теплосети» уже устраняют аварию на пр. Коммунистическом. До тех пор, пока работы не завершат, теплоснабжение остановлено в границах пр. Коммунистического — ул. Ле-Мана — ул. 2-й Краснодарской и ул. Малиновского. Предварительно, завершить ремонт намерены к 17:00, 4 февраля.