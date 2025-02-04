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Без отопления в Советском районе Ростова остались жители 47 домов

Жильцам 47 многоквартирных домов в Советском районе Ростова ограничили теплоснабжение. По информации городского Департамента ЖКХ, это связано с выявленным на теплотрассе дефектом.

Сотрудники ООО «Ростовские теплосети» уже устраняют аварию на пр. Коммунистическом. До тех пор, пока работы не завершат, теплоснабжение остановлено в границах пр. Коммунистического — ул. Ле-Мана — ул. 2-й Краснодарской и ул. Малиновского. Предварительно, завершить ремонт намерены к 17:00, 4 февраля.

Ранее глава администрации Ростова Александр Скрябин сообщил о переводе коммунальных служб города в режим повышенной готовности. В ночь с 3 на 4 февраля на Дону выпал снег, синоптики ожидают ухудшения погоды в ближайшие дни.

ЖКХ