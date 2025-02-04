Мэр Омска пожурил предпринимателя за школьные обеды

Ранее Управление Роспотребнадзора по Омской области зафиксировало в школе признаки нарушения санитарного законодательства. Дети жаловались на качество питания, а несколько школьников столкнулись с кишечным расстройством. В департаменте образования мэрии Омска подтвердили, что в январе в школе был зарегистрирован один случай кишечной инфекции неясной этиологии. В учебном заведении с 13 по 19 января вводили карантин.