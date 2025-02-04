Мэр Омска пожурил предпринимателя за школьные обеды

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что получил в социальных сетях жалобы родителей учеников школы № 32 на неудовлетворительное качество питания. Проблемы в школе начались после смены подрядчика с 1 января — новый поставщик, по словам мэра, отнесся к своим обязанностям «довольно расхлябанно».
В связи с этим предпринимателю вынесено предупреждение, а директору школы указано на недостаточный контроль. Власти обещают наладить процесс и провести повторную проверку через месяц.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Омской области зафиксировало в школе признаки нарушения санитарного законодательства. Дети жаловались на качество питания, а несколько школьников столкнулись с кишечным расстройством. В департаменте образования мэрии Омска подтвердили, что в январе в школе был зарегистрирован один случай кишечной инфекции неясной этиологии. В учебном заведении с 13 по 19 января вводили карантин.