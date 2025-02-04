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Циклон усиливает снегопады: в Приморье ожидается резкое похолодание и сильный ветер

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля, ФедералПресс. Во вторник, 4 февраля, к острову Хоккайдо приблизился циклон, который в течение суток продолжит оказывать влияние на погоду в Приморье. Снегопады в регионе усилятся, а осадки охватят большую территорию.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 47% 761 мм рт. ст. +12°
Источник: Freepik

«Приморье останется под воздействием этого циклона, его влияние усилится. Интенсивность снега увеличится и охватит большую территорию, в стороне от осадков останется только крайний запад и юг», — передает Примгидромет.

Синоптики прогнозируют, что в среду, 5 февраля, температура воздуха в Приморье будет колебаться в пределах −10…-17 градусов, на восточном побережье −3…-9 градусов, а минимальная температура составит −15…-23 градуса, на севере восточного побережья — от −8 до −13 градусов. Ветер усилится, особенно в северных районах.

Во Владивостоке в среду также ожидается похолодание и облачность: ночью и утром температура будет около −16…-18 градусов, во второй половине дня до −14.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Приморье ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться ураганным ветром.