Циклон усиливает снегопады: в Приморье ожидается резкое похолодание и сильный ветер

Синоптики прогнозируют, что в среду, 5 февраля, температура воздуха в Приморье будет колебаться в пределах −10…-17 градусов, на восточном побережье −3…-9 градусов, а минимальная температура составит −15…-23 градуса, на севере восточного побережья — от −8 до −13 градусов. Ветер усилится, особенно в северных районах.