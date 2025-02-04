Школьник в Пермском крае потушил Вечный огонь, забросив в него ком снега

Ролик, в котором заметно юных нарушителей, глава округа также опубликовал на своей странице. На видео заметно, что мальчик берёт большой ком снега и бросает его в центр конструкции. Для устранения проблемы на место выехали сотрудники «Газпрома», которые за 20 минут заново запустили Вечный огонь.