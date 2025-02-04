Школьник в Пермском крае потушил Вечный огонь, забросив в него ком снега

Школьник в Пермском крае потушил пламя Вечного огня в Березниках, забросив в него ком снега, сообщил глава Березниковского округа Алексей Казаченко.
Об инциденте глава муниципалитета рассказал вечером 3 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Казаченко, происшествие на мемориале Победы произошло в городе днём 1 февраля. Неравнодушные жители Березников сообщили в службу 112 о погасшем Вечном огне. Причину происшествия удалось выяснить благодаря записям камер видеонаблюдения.
«На Мемориале Победы погасло пламя. Отследили по камерам. На видео один из подростков кидает в огонь ком снега…», — поделился Казаченко.
Ролик, в котором заметно юных нарушителей, глава округа также опубликовал на своей странице. На видео заметно, что мальчик берёт большой ком снега и бросает его в центр конструкции. Для устранения проблемы на место выехали сотрудники «Газпрома», которые за 20 минут заново запустили Вечный огонь.
Алексей Казаченко уточнил, что заявление в полицию уже подготовлено администрацией, и призвал березниковцев, узнавших детей из ролика, сообщить в комментарии или личные сообщения главы.