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Школьник в Пермском крае потушил Вечный огонь, забросив в него ком снега

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Источник: Соцсети

Школьник в Пермском крае потушил пламя Вечного огня в Березниках, забросив в него ком снега, сообщил глава Березниковского округа Алексей Казаченко.

Об инциденте глава муниципалитета рассказал вечером 3 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Казаченко, происшествие на мемориале Победы произошло в городе днём 1 февраля. Неравнодушные жители Березников сообщили в службу 112 о погасшем Вечном огне. Причину происшествия удалось выяснить благодаря записям камер видеонаблюдения.

«На Мемориале Победы погасло пламя. Отследили по камерам. На видео один из подростков кидает в огонь ком снега…», — поделился Казаченко.

Ролик, в котором заметно юных нарушителей, глава округа также опубликовал на своей странице. На видео заметно, что мальчик берёт большой ком снега и бросает его в центр конструкции. Для устранения проблемы на место выехали сотрудники «Газпрома», которые за 20 минут заново запустили Вечный огонь.

Алексей Казаченко уточнил, что заявление в полицию уже подготовлено администрацией, и призвал березниковцев, узнавших детей из ролика, сообщить в комментарии или личные сообщения главы.