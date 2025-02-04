В Воронеже за 4 млн руб отремонтируют пирамиду у памятника Славы

К 9 мая, к празднику 80-летия Победы, в Воронеже отремонтируют пирамиду у памятника Славы. Городские власти начали поиск подрядчика, сообщил мэр Сергей Петрин. За 4 млн рублей предстоит заменить часть стекол, отремонтировать подпорную стенку и восстановить другие элементы объекта, а также отремонтировать малые пирамиды, которые размещаются на островке безопасности рядом.
Пирамида появилась на Московском проспекте в 2000-м. Автором проекта был архитектор Леонид Яновский, который также принимал участие в создании музея-диорамы, мемориала «Чижовский плацдарм», оформлении Адмиралтейской площади. В 2008 году, после присвоения Воронежу почетного звания «Город воинской славы», на сооружении появились надписи, сообщающие об этом факте, а также изображение Ордена Отечественной войны I степени.