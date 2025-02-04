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Перечень пунктов обогрева составили в Хабаровском крае на случай ЧС на дорогах

К региону приближается циклон, который принесёт много снега.

Источник: МЧС РФ

Циклон, который снова пришел в Хабаровский край, принёс осадки в виде снега, местами сильные, что может привести к образованию снежных наносов и гололёдных явлений на дорогах, со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Хабаровского края (18+) передаёт ИА AmurMedia.

МЧС России по Хабаровскому краю составлен перечень пунктов обогрева, которые могут применяться в случае возникновения затруднений на дорогах федерального и регионального значения. При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП звоните в 112.

Ответственно отнестись к своей безопасности и безопасности пассажиров.

Не останавливайтесь на скоростных трассах на обочине или у отбойников даже на короткое время. Если необходимо остановиться, то лучше доехать до специальных «карманов», площадок отдыха или заправочных станций.

МЧС