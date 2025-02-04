Перечень пунктов обогрева составили в Хабаровском крае на случай ЧС на дорогах

Циклон, который снова пришел в Хабаровский край, принёс осадки в виде снега, местами сильные, что может привести к образованию снежных наносов и гололёдных явлений на дорогах, со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Хабаровского края (18+) передаёт ИА AmurMedia.
МЧС России по Хабаровскому краю составлен перечень пунктов обогрева, которые могут применяться в случае возникновения затруднений на дорогах федерального и регионального значения. При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП звоните в 112.
Ответственно отнестись к своей безопасности и безопасности пассажиров.
Не останавливайтесь на скоростных трассах на обочине или у отбойников даже на короткое время. Если необходимо остановиться, то лучше доехать до специальных «карманов», площадок отдыха или заправочных станций.